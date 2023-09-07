Алькарас высказался о предстоящей встрече с Медведевым на US Open
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Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от встречи с российским спортсменом Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.
«В прошлых матчах с Даниилом я идеально играл тактически. Всё, что нужно было делать против него, я делал очень хорошо, так что, думаю, моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Даниил. Постараюсь делать то же самое, что делал в Индиан-Уэллсе или на Уимблдоне. Надеюсь, выиграю и покажу такой же уровень, как и в тех матчах», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В другом полуфинале US Open — 2023 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с американцем Беном Шелтоном. Финал турнира состоится 10 сентября.
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