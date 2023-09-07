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Итоговый турнир WTA 2023 года пройдёт в Мексике

Итоговый турнир WTA 2023 года пройдёт в Мексике
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Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) объявила место проведения Итогового турнира 2023 года. Соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Ранее сообщалось, что на право провести Итоговый турнир WTA претендуют Чехия и Саудовская Аравия.

Напомним, действующей победительницей Итогового турнира WTA является французская теннисистка Каролин Гарсия. В финале турнира 2022 года француженка обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В прошлом году соревнования прошли с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте.

Сейчас проходит Открытый чемпионат США — 2023. В полуфинале женского турнира американская теннисистка Кори Гауфф сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой, а вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Мэдисон Кис.

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