Соболенко: с нами не советуются насчёт места проведения Итогового турнира WTA

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, ответила на вопрос журналиста о влиянии теннисисток на выбор места проведения Итогового турнира WTA.

«С нами не особо советуются насчёт выбора места проведения Итогового турнира. Мне кажется, руководство WTA прикладывает максимум усилий, чтобы найти подходящие варианты. Все мы понимаем, что их не тысячи. С нами не советуются, потому что зачастую это от нас никак не зависит. Например, я хотела бы играть в Майами, но иногда это просто невозможно организовать.

Уверена, что теннисистки пытаются предложить варианты совету игроков, но я уже давно не давлю на них. Я сосредоточена на себе и своей игре и стараюсь выкладываться на 100%», — приводит слова Соболенко пресс-служба US Open.

Ранее сообщалось, что Итоговый турнир WTA — 2023 может пройти в Чехии или Саудовской Аравии.