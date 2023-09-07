Янчук: в третьей партии Рублёв превратился в «мальчика для битья»

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук прокомментировал матч россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
«Мне кажется, первый сет должен был выигрывать Андрей, он во многом превосходил Даниила, но к середине первой партии Медведев разыгрался и перевернул игру. Потом он не сбавлял интенсивности в своей игре, особенно ему удавались удары слева по линии. Рублёв пытался набирать свои очки ударами справа, но ему это не так часто удавалось, оборона Даниила оказалась неприступной. В третьей партии Андрей превратился в «мальчика для битья» и уже не мог ничего противопоставить.
Возможно, сказалась жара. Андрей пытался себя охладить, менял майки, но это не помогло, в конце он уже физически плохо выглядел. Медведев показал более высокое мастерство, закономерно вышел в полуфинал», – приводит слова Янчука ТАСС.
- 7 сентября 2023
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