Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
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Четвёртая ракетка из Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика).
Ранее Арина Соболенко из Беларуси и польская теннисистка Ига Свёнтек квалифицировались на данный турнир, спортсменки сыграют на WTA Finals третий раз в карьере.
Турнир пройдёт с 29 октября по 5 ноября.
Ранее сообщалось, что на право провести Итоговый турнир WTA претендуют Чехия и Саудовская Аравия.
Напомним, действующей победительницей Итогового турнира WTA является французская теннисистка Каролин Гарсия. В финале турнира 2022 года француженка обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В прошлом году соревнования прошли с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте.
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