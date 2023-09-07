Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Четвёртая ракетка из Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика).

Ранее Арина Соболенко из Беларуси и польская теннисистка Ига Свёнтек квалифицировались на данный турнир, спортсменки сыграют на WTA Finals третий раз в карьере.

Турнир пройдёт с 29 октября по 5 ноября.

Ранее сообщалось, что на право провести Итоговый турнир WTA претендуют Чехия и Саудовская Аравия.

Напомним, действующей победительницей Итогового турнира WTA является французская теннисистка Каролин Гарсия. В финале турнира 2022 года француженка обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В прошлом году соревнования прошли с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте.