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Рублёв станет шестым в рейтинге АТР по итогам US Open

Рублёв станет шестым в рейтинге АТР по итогам US Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв войдёт в топ-6 рейтинга АТР по итогам Открытого чемпионата США.

В четвертьфинальном матче олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв уступил соотечественнику Даниилу Медведеву в трёх сетах.

Этот проигрыш стал девятым поражением в четвертьфинале турнира «Большого шлема». На данный момент Андрею ни разу не удавалось преодолеть эту стадию соревнований.

После четвертьфинала на US Open Рублёв стал первым теннисистом в Открытой эре, который проиграл свои первые девять матчей в четвертьфиналах мэйджоров.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 30 августа и завершится 10 сентября. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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