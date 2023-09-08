Эжени Бушар с 2024 года будет профессионально играть в пиклбол

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадка Эжени Бушар с нового года будет играть профессионально в пиклбол. Об этом сообщает телеграм-канал The Tennis Letter. Однако о завершении карьеры в теннисе спортсменка не сообщала.
Бушар проиграла в полуфинальном матче квалификации Открытого чемпионата США – 2023 украинской теннисистке Даяне Ястремской. Бушар в основной сетке турниров «Большого шлема» последний раз выступала на «Ролан Гаррос» — 2020.
Ранее американский теннисист Джейк Сок начал профессионально заниматься пиклболом, завершив карьеру после US Open.
29-летняя канадская теннисистка Бушар продолжает карьеру, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем в последние годы. В августе 2022-го Эжени вернулась на корт после 17-месячного перерыва из-за операции на плече.
- 8 сентября 2023
-
00:39
- 7 сентября 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:58
-
21:37
-
21:08
-
20:47
-
19:55
-
19:07
-
19:04
-
18:41
-
17:25
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
14:13
-
13:57
-
13:25
-
13:01
-
12:57
-
12:43
-
12:34
-
11:54
-
11:43
-
11:18
-
10:54
-
10:43
-
10:27
-
10:00
-
09:35
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
06:44
-
05:00