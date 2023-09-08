Эжени Бушар с 2024 года будет профессионально играть в пиклбол

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадка Эжени Бушар с нового года будет играть профессионально в пиклбол. Об этом сообщает телеграм-канал The Tennis Letter. Однако о завершении карьеры в теннисе спортсменка не сообщала.

Бушар проиграла в полуфинальном матче квалификации Открытого чемпионата США – 2023 украинской теннисистке Даяне Ястремской. Бушар в основной сетке турниров «Большого шлема» последний раз выступала на «Ролан Гаррос» — 2020.

Ранее американский теннисист Джейк Сок начал профессионально заниматься пиклболом, завершив карьеру после US Open.

29-летняя канадская теннисистка Бушар продолжает карьеру, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем в последние годы. В августе 2022-го Эжени вернулась на корт после 17-месячного перерыва из-за операции на плече.