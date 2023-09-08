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«Ведут переговоры по телефону, будто ситуация с заложниками». Гауфф о протестах на US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф высказался об экоактивистах, которые сорвали полуфинальный матч Открытого чемпионата США, где она играет с чешкой Каролиной Муховой.

Напомним, экоактивисты кричали с трибунах и устроили протест, а один из болельщиков приклеил себе ноги к полу. Организаторы были вынуждены приостановить матч. Уходя с корта Гауфф отреагировала на этот инцидент.

«Они сказали, что ведут переговоры по телефону. Как будто это ситуация с заложниками», — приводит слова Гауфф The Sun.

Позже полиции удалось вывести со стадиона болельщиков, которые устроили беспорядки и встреча возобновилась. Напомним, Гауфф выиграла первый сет со счётом 6:4.

Победитель матча в финале турнира встретится с сильнейшей в паре Мэдисон Кис (США) – Арина Соболенко (Беларусь).