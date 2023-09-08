US Open опубликовал комментарий по инциденту с приостановкой матча Гауфф – Мухова
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Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала заявление, в котором объявила инцидент с приостановкой матча между американкой и чешской теннисистками Кори Гауфф и Каролиной Муховой.
«Игра была остановлена из-за протеста четырёх зрителей. Трое из четырёх протестующих были выведены со стадиона без дальнейших инцидентов. Последний протестующий прижал свои босые ноги к полу чаши для сидения. Из-за характера этой акции полиция Нью-Йорка и медицинский персонал были необходимы для того, чтобы безопасно вывести этого человека со стадиона. Четверо протестующих были взяты под стражу полицией Нью-Йорка. В общей сложности прошло 49 минут, прежде чем игра возобновилась», – говорится в официальном заявлении.
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