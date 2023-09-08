Кори Гауфф – самая молодая американка в финале US Open с 1999 года

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата США. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счётом 6:4, 7:5.

Таким образом, Гауфф стала самой молодой финалисткой Открытого чемпионата США с 1999 года. Тогда в ещё более молодом возрасте а заключительный раунд соревнования вышла Серена Уильямс.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Гауфф сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Муховой две подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира Гауфф встретится с победителем пары Мэдисон Кис (США) – Арина Соболенко (Беларусь).