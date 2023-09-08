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Соболенко сравняла счёт по сетам в матче 1/2 финала US Open с Кис

Соболенко сравняла счёт по сетам в матче 1/2 финала US Open с Кис
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Сегодня, 8 сентября, проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором принимают участие белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Мэдисон Кис. На момент написания новости во встрече завершился второй сет.

Во втором сете сильнее оказалась Арина Соболенко. Она обыграла соперницу, американскую теннисистку Мэдисон Кис на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1). В первом сете белорусская спортсменка проиграла американке с «баранкой».

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Жабер.

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