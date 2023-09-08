Соболенко получила замечание от арбитра за мат и разбитую ракетку в матче с Кис

Сегодня, 8 сентября, проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором принимают участие белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Мэдисон Кис. На момент написания новости во встрече проходит второй сет.

Во втором сете Арина Соболенко разбила ракетку, позже накричала матом на своего тренера, а также получила замечание от арбитра. Это произошло при счёте 0:6, 1:2 в пользу её соперницы, американской теннисистки Мэдисон Кис.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Жабер.