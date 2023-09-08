Соболенко получила замечание от арбитра за мат и разбитую ракетку в матче с Кис
Поделиться
Сегодня, 8 сентября, проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open), в котором принимают участие белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Мэдисон Кис. На момент написания новости во встрече проходит второй сет.
Во втором сете Арина Соболенко разбила ракетку, позже накричала матом на своего тренера, а также получила замечание от арбитра. Это произошло при счёте 0:6, 1:2 в пользу её соперницы, американской теннисистки Мэдисон Кис.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Жабер.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2023
-
06:53
-
06:46
-
06:19
-
06:14
-
06:11
-
05:00
-
04:51
-
04:14
-
03:52
-
03:24
-
00:39
- 7 сентября 2023
-
23:25
-
22:38
-
21:58
-
21:37
-
21:08
-
20:47
-
19:55
-
19:07
-
19:04
-
18:41
-
17:25
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
14:13
-
13:57
-
13:25
-
13:01
-
12:57
-
12:43
-
12:34
-
11:54
-
11:43
-
11:18
Партнерский контент