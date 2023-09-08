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Соболенко обыграла Кис и пробилась в финал US Open, где сыграет с Гауфф

Соболенко обыграла Кис и пробилась в финал US Open, где сыграет с Гауфф
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал Открытого чемпионата США (US Open). На стадии полуфинала она обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Соболенко сделала 12 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Кис пять подач навылет, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финальном матче Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер.

US Open (ж). 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 05:25 МСК
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 6 5
0 		7 7 7 10
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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