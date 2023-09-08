Соболенко обыграла Кис и пробилась в финал US Open, где сыграет с Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал Открытого чемпионата США (US Open). На стадии полуфинала она обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).
Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. За это время Соболенко сделала 12 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Кис пять подач навылет, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В финальном матче Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая на стадии полуфинала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер.
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