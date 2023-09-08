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Гауфф: не злюсь на экоактивистов, но хотела бы, чтобы протест случился не в моём матче

Гауфф: не злюсь на экоактивистов, но хотела бы, чтобы протест случился не в моём матче
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Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о протесте экоактивистов во время матча 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023, в котором она встречалась с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

«Это определяющие моменты в истории. Я верю в изменение климата. Не знаю, против чего они выступали, но точно на тему окружающей среды. Я в это верю. Есть вещи, которые мы можем делать лучше. Знаю, что турниры предпринимают действия по защите окружающей среды. Хотела бы я, чтобы это случилось не в моём матче? 100%, врать не буду. Но что есть, то есть.

У меня было предчувствие, что что-то такое произойдёт на турнире. Это случалось на «Ролан Гаррос», на Уимблдоне, так что по логике должно было случиться и здесь. Я только надеялась, что не в моём матче, и мне уже казалось, что нас пронесло.

Это поворотные моменты в истории, поэтому я не злюсь на протестующих. Знаю, что трибуны злились, потому что им прервали развлечение. Я всегда выступаю в защиту того, во что ты веришь, что чувствуешь. Протест был мирный, так что я не могу слишком злиться. Конечно, не хотела, чтобы это случилось при счёте 6:4, 1:0, когда хочешь сохранить импульс. Но если они считают, что так было надо, чтобы их услышали, то я не могу возмущаться», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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