Елена Веснина считает Алькараса фаворитом в матче с Медведевым в полуфинале US Open

Российская теннисистка, чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр Елена Веснина поделилась ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США — 2023, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Наверное, на бумаге Алькараса можно называть явным фаворитом в матче с Медведевым. Карлос выиграл последние два их очных поединка. Но сейчас ситуация обстоит совсем по-другому. Медведев набрал очень хорошую форму. Он провёл великолепные матчи с де Минором и Рублёвым. Андрей доставил немало проблем, но Даня не оставил никаких шансов. Все его матчи очень стабильные и ровные, без спадов. Уверена, что Медведев сделает выводы из последних поражений в матчах с Алькарасом. Думаю, нас ждёт очень яркая борьба в этом полуфинале. Не удивлюсь, если это будет пятисетовик», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.