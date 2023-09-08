Виландер: потеря первого места в рейтинге — лучшее, что могло произойти со Свёнтек

Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер высказался о потере первой строчки мирового рейтинга польской теннисисткой Игой Свёнтек.

«Потеря первого места в рейтинге, пожалуй, лучшее, что могло произойти с Игой. У неё есть причина снова начать работать над своей игрой и выяснить, что с ней происходит, когда она играет против сильных соперниц. Теперь ей не нужно беспокоиться о том, как сохранить статус первой ракетки мира. Защита рейтинга выматывает. Все вокруг говорят об этом, и я думаю, что Свёнтек пора отойти в сторону и немного поработать над своей игрой», — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, после окончания Открытого чемпионата США — 2023 Свёнтек уступит звание первой ракетки мира белоруске Арине Соболенко.