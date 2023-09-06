«С чистого листа». Ига Свёнтек прокомментировала потерю первой строчки мирового рейтинга

Действующая победительница Открытого чемпионата США польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась в социальной сети мыслями о времени нахождения на первой строчке рейтинга WTA. По её словам, последние полтора года были временем наблюдения за тем, как много люди говорят о защите титулов и рейтинговых позиций.

«Для меня спорт – это цикл постоянных изменений, точно так же, как и в повседневной жизни, мы можем либо выиграть, либо проиграть – вот и всё, это так просто. Новый сезон, следующий турнир, новые возможности получить, добиться, а не что-то защищать. С чистого листа», — написала Свёнтек на своей странице. В конце теннисистка поблагодарила своих поклонников за поддержку, которая помогает ей упорно работать и двигаться вперёд.

Напомним, в четвёртом круге US Open Свёнтек проиграла латвийской теннисистке Елене Остапенко, в результате чего уступит звание первой ракетки мира белоруске Арине Соболенко по окончании турнира после 75 недель первенства в мировом рейтинге.