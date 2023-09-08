Карацев заменит Берреттини на турнире ATP-1000 в Шанхае

Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с турниров ATP-500 в Пекине и ATP-1000 в Шанхае. По информации из социальной сети, место итальянца в сетке шанхайского «Мастерса» займёт российский теннисист Аслан Карацев.

Напомним, Маттео Берреттини получил травму во время матча второго круга US Open с французом Артуром Риндеркнешем, подвернув ногу и отказавшись от продолжения борьбы, уступая со счётом 4:6, 3:5.

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Открытый чемпионат Китая является турниром категории ATP-500, он пройдёт в Пекине с 28 сентября по 4 октября впервые с 2019 года. В 2020-м он был отменён. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае также состоится впервые после долгого перерыва, связанного с пандемией. Соревнования пройдут с 4 по 15 октября.