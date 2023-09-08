«Выложилась на все сто». Кис опубликовала эмоциональный пост после поражения от Соболенко
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Финалистка US Open – 2017, бывшая седьмая ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Кис опубликовала в социальных сетях пост после болезненного поражения от чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко в полуфинале US Open – 2023.
Напомним, полуфинальная встреча завершилась со счётом 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) в пользу Соболенко. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. На послематчевой пресс-конференции Кис не смогла сдержать эмоций и расплакалась, а спустя две минуты она покинула встречу со СМИ.
«Выложилась на все сто (эмодзи «разбитое сердце»). Это больно… Но в глубине души я знаю, что мне есть чем гордиться», — написала Кис в своих социальных сетях.
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