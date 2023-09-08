Фоньини обрушился с критикой в адрес сборной после непопадания в состав на Кубок Дэвиса

Бывшая девятая ракетка мира, 36-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини критически высказался о том, что его исключили из состава национальной команды на групповой этап Кубка Дэвиса.

«Защищать цвета Италии и представлять свою страну по всему миру всегда было для меня приоритетом. Носить форму сборной, чувствовать тепло зрителей, выступать на заполненных аренах перед нашими болельщиками даже в неудобных выездных матчах – всё это всегда мотивировало меня выкладываться на 110%. И хотя выезды были тяжёлыми, а сезон – очень длинным, и я ставил себе определённые рейтинговые цели, я никогда не сомневался: играть за Италию – самое приятное для спортсмена, и для меня особенно.

И вот накануне очередного Кубка Дэвиса я обнаружил, что вопреки моему желанию меня нет в составе. Я прочитал в прессе, что якобы решил отказаться, чтобы отдохнуть. Полная ложь!

Да, это был сложный, изматывающий год, но, несмотря на это, я специально решил сыграть на челленджере в Генуе, поскольку хотел приехать готовым и заряженным в Болонью, в благоприятные для меня условиях, кроме покрытия…

Несмотря на то что писали в прессе, я заранее объявил, что хочу сыграть в Болонье, и капитан попросил пока играть в парном разряде с другими игроками сборной, что я и делал, а также тренировался, чтобы оставаться в форме. Я так делал и делаю, сегодня я как никогда хочу снова подняться в рейтинге ATP, преодолев возраст и боль. Несколько недель назад у меня была предварительная договорённость, это меня радовало и вызывало гордость.

Но в понедельник, когда я был в Генуе, мне позвонил капитан: внезапно меня уже не оказалось в списке, причём без разумных объяснений. Я не согласен с таким неуважительным отношением к моему прошлому в сборной, потому что мне до последнего говорили, что я буду в составе, и по этой причине я решил тренироваться и в полную силу играть на челленджере, чтобы быть точно готовым. Я сожалею об отсутствии прозрачности и искренности. Моя история этого не заслуживает», — написал Фоньини в своих социальных сетях.