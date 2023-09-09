«Обожаю, когда он делает мне массаж в 2 часа ночи». Свитолина опубликовала фото с Монфисом

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото с супругом, бывшей шестой ракеткой мира, французом Гаэлем Монфисом.
«Обожаю, когда он делает мне массаж в 2 часа ночи», — подписала снимок Свитолина.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Свитолина и Монфис уже вернулись из Нью-Йорка домой, в Монако к дочери Скай. Теннисисты выступали на текущем US Open – 2023. Элина дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 4:6, 6:4, 2:6 проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле. Гаэль же не смог преодолеть второй раунд, проиграв чемпиону Олимпиады-2020 в миксте, восьмой ракетке мира, россиянину Андрею Рублёву со счётом 4:6, 3:6, 6:3, 1:6.
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