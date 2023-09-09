Новак Джокович вышел в финал US Open — 2023, в трёх сетах обыграв 20-летнего Шелтона
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал US Open – 2023, общий призовой фонд которого составил $ 65 000 020.
В полуфинальном матче Джокович (2) со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 47-ю ракетку мира, 20-летнего американца Бена Шелтона. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 42 минуты. Джокович пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Шелтона пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За 24-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Карлос Алькарас (Испания, 1).
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