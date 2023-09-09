Медведев: в 2021 году я сыграл великолепно, теперь мне надо сделать это ещё раз

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что ему предстоит сыграть в финале Открытого чемпионата США против легендарного теннисиста Новака Джоковича.
«Вызов будет состоять в том, чтобы сыграть против человека, у которого 23 титула «Большого шлема», у меня есть только один. Мне предстоит сделать тоже самое что и против Алькараса — прыгнуть выше своей головы. Когда я его выиграл здесь в 2021 году — я сыграл великолепно, теперь мне надо сделать это ещё раз. Больше никаких вариантов нет», — рассказал Медведев в интервью после матча.
Даниил одолел Алькараса со счётом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3 и вышел в финал US Open, где встретится с Джоковичем. Это станет повторением финала 2021 года, где россиянин выиграл свой первый и единственный титул «Большого шлема».
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