Медведев в шестой раз в своей карьере обыграл первую ракетка мира

Благодаря победе в полуфинале Открытого чемпионата США в матче против испанца Карлоса Алькараса россиянин Даниил Медведев в шестой раз обыграл первую ракетку мира.
Все победы Медведева над действующими 1-ми ракетками мира:
1. Монте-Карло-2019. 1/2 финала. Джокович — 6:3, 4:6, 6:2.
2. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Джокович — 3:6, 6:3, 6:3.
3. Итоговый чемпионат ATP — 2020. Группа. Джокович — 6:3, 6:3.
4. US Open — 2021. Финал. Джокович — 6:4, 6:4, 6:4.
5. Дубай-2023. 1/2 финала. Джокович — 6:4, 6:4.
6. US Open — 2023. 1/2 финала. Алькарас — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.
Таким образом Даниил вышел в финал US Open — 2023, где встретится с Новаком Джоковичем. Этот матч станет повторением финала 2021 года, где Медведев взял свой первый турнир «Большого шлема».
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