Алькарас — о Медведеве: уверен, мы ещё встретимся в финалах больших турниров

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас высказался о противостоянии с россиянином Даниилом Медведевым после поражения от него в полуфинале US Open – 2023. После этого счёт личных встреч теннисистов стал равным – 2-2.
«Даниил в порядке. Мы трижды играли в этом году – финал «Мастерса» и два полуфинала турниров «Большого шлема». Уверен, мы ещё встретимся в финальных раундах больших турниров, так что это будет хорошее противостояние. В каждом нашем матче были отличные битвы.
Сегодня у него была выше скорость ударов, форхенд был потрясающий. Сегодня я не смог найти свою игру. А он здорово посылал удары, не делал ошибок, отлично подавал. Он сыграл на 10 из 10, был великолепен. Мне надо вынести из этого урок и понять, как выигрывать такие матчи. Но он провёл великолепный матч.
Он – один из лучших в туре в игре на приёме. Потрясающе, как ему удаётся так глубоко играть на приёме и при этом так мощно принимать. А когда я подавал и выходил к сетке, ему всегда удавались обводящие удары из своего «дома». Это потрясает», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
- 9 сентября 2023
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