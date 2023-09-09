Ольховский: не мог представить, что Медведев перебегает Алькараса. Лучший матч турнира

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2023.
«Изначально говорил, что у Медведева есть шансы в матче с Алькарасом. Даня сыграл просто великолепно! Он заставил испанца защищаться, не давая играть в свой любимый теннис.
Если честно, не мог представить, что Даниил так явно перебегает Карлоса. Наверное, мы увидели лучший матч US Open на данный момент. Медведев — огромный молодец, просто супер! Теперь Даня психологически готов к финалу. Безусловно, матч будет совсем другим. Но я не смогу назвать Джоковича фаворитом. Шансы будут 50 на 50», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 сентября 2023
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