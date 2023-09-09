Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: не мог представить, что Медведев перебегает Алькараса. Лучший матч турнира

Ольховский: не мог представить, что Медведев перебегает Алькараса. Лучший матч турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2023.

«Изначально говорил, что у Медведева есть шансы в матче с Алькарасом. Даня сыграл просто великолепно! Он заставил испанца защищаться, не давая играть в свой любимый теннис.

Если честно, не мог представить, что Даниил так явно перебегает Карлоса. Наверное, мы увидели лучший матч US Open на данный момент. Медведев — огромный молодец, просто супер! Теперь Даня психологически готов к финалу. Безусловно, матч будет совсем другим. Но я не смогу назвать Джоковича фаворитом. Шансы будут 50 на 50», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Медведев ответил всем хейтерам! В россиянина не верили, а он гениально вынес Алькараса
Медведев ответил всем хейтерам! В россиянина не верили, а он гениально вынес Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android