Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина: Медведев наступил себе на горло. С Алькарасом он сыграл очень смело

Веснина: Медведев наступил себе на горло. С Алькарасом он сыграл очень смело
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open – 2023.

«Это был просто потрясающий матч в исполнении Даниила Медведева! Для него Алькарас был крайне неудобным и опасным соперником. Даня сыграл не просто на 100 процентов, а на целых 120!

Вчера американская публика в очередной раз болела против Медведева. Но Даня только лучше играет, когда весь мир против него. Он наступил себе на горло и выдал лучший матч, переиграв Алькараса его же теннисом!

Даниил не ждал ошибок соперника, входил в корт, играл в очень смелый теннис. Ему удалось психологически развалить испанца. Это очень редкое явление. Стоит сказать о великолепной физической готовности Медведева. В конце матча, как и де Минор несколько дней назад, Алькарас просто потерял свои ноги», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
Алькарас не защитил титул US Open, проиграв Медведеву. Но его утешат заработанные миллионы
Алькарас не защитил титул US Open, проиграв Медведеву. Но его утешат заработанные миллионы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android