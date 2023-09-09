Веснина: Медведев наступил себе на горло. С Алькарасом он сыграл очень смело

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open – 2023.
«Это был просто потрясающий матч в исполнении Даниила Медведева! Для него Алькарас был крайне неудобным и опасным соперником. Даня сыграл не просто на 100 процентов, а на целых 120!
Вчера американская публика в очередной раз болела против Медведева. Но Даня только лучше играет, когда весь мир против него. Он наступил себе на горло и выдал лучший матч, переиграв Алькараса его же теннисом!
Даниил не ждал ошибок соперника, входил в корт, играл в очень смелый теннис. Ему удалось психологически развалить испанца. Это очень редкое явление. Стоит сказать о великолепной физической готовности Медведева. В конце матча, как и де Минор несколько дней назад, Алькарас просто потерял свои ноги», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 сентября 2023
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