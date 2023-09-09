«Выдающийся матч». Тарпищев — о победе Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинал US Open — 2023.
«Хорошая игра была, выдающийся матч. Даня на своей подаче решил все задачи, играл плотно. В удержании длинных розыгрышей он был лучше Карлоса. Во втором сете выдал выдающуюся серию на своей подаче.
Многое решил первый сет, где и удача помогла. В третьем сете Даня решил форсировать, правильно пошёл к сетке, но у сетки мы не очень. Хотя сработало бы против каждого, но не против Карлоса. По факту — со второго сета преимущество было у Медведева. В четвёртом сете оба уже устали, но Даня вытерпел. Он был лучше во всём, кроме игры с лёта. Даня — супер», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 сентября 2023
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