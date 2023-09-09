Даниил Медведев отреагировал на обилие звёздных гостей в его матче с Алькарасом

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, не мешал ли ему концентрироваться тот факт, что его победный матч с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open – 2023 посетило большое количество звёздных гостей. Поединок завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.

«Действительно, постоянно показывали разных звёзд. Мне хотелось сохранять концентрацию, но в то же время я посматривал – кто там? Кажется, увидел всех, действительно, там были большие звёзды. Здорово, что людям нравится теннис, ведь это мой любимый спорт. Приятно, что матч доставил удовольствие людям, которых я вижу по телевизору, чьим поклонником я являюсь, которых вижу в фильмах», — сказал Медведев на пресс-конференции.