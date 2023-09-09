Карлос Алькарас снялся с Кубка Дэвиса после поражения от Медведева на US Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отказался от участия в первом этапе финального турнира Кубка Дэвиса – 2023, который пройдёт в Валенсии (Испания) с 12 по 17 сентября.

Сборная Испании сыграет в группе C, где также представлены Сербия, Чехия и Южная Корея. Алькараса в составе национальной команды заменит Альберт Рамос-Виньолас.

Ранее Алькарас не смог пробиться в финал US Open — 2023 и тем самым не защитил титул 2022 года. В полуфинальном поединке Алькарас (1) со счётом 6:7 (3:7), 1:6, 6:3, 3:6 проиграл чемпиону US Open — 2021, третьей ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву (3). Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты.