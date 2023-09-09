Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал о главном воспоминании от победного финала US Open — 2021

Даниил Медведев рассказал о главном воспоминании от победного финала US Open — 2021
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал своё главное воспоминание от победного финала Открытого чемпионата США – 2021. Напомним, в том матче Медведев со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл титулованного серба Новака Джоковича.

«Последняя подача, потому что у меня было две или три двойные ошибки на матчболах, важных розыгрышах. Двойная ошибка на 40-15, счёт становится 40-30. Мне надо подавать и играть розыгрыш. Я подаю, мне кажется, что дело сделано, он далеко от мяча, но всё равно как-то его достаёт и почти попадает. О боже, не попал. Это главное воспоминание», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал US Open – 2023, где также сразится с Джоковичем.

Материалы по теме
Секрет прогресса Медведева раскрыт? Американец подглядел за Даниилом и всем разболтал
Секрет прогресса Медведева раскрыт? Американец подглядел за Даниилом и всем разболтал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android