Даниил Медведев рассказал о главном воспоминании от победного финала US Open — 2021

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал своё главное воспоминание от победного финала Открытого чемпионата США – 2021. Напомним, в том матче Медведев со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл титулованного серба Новака Джоковича.

«Последняя подача, потому что у меня было две или три двойные ошибки на матчболах, важных розыгрышах. Двойная ошибка на 40-15, счёт становится 40-30. Мне надо подавать и играть розыгрыш. Я подаю, мне кажется, что дело сделано, он далеко от мяча, но всё равно как-то его достаёт и почти попадает. О боже, не попал. Это главное воспоминание», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал US Open – 2023, где также сразится с Джоковичем.