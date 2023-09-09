Даниил Медведев рассказал о главном воспоминании от победного финала US Open — 2021
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал своё главное воспоминание от победного финала Открытого чемпионата США – 2021. Напомним, в том матче Медведев со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл титулованного серба Новака Джоковича.
«Последняя подача, потому что у меня было две или три двойные ошибки на матчболах, важных розыгрышах. Двойная ошибка на 40-15, счёт становится 40-30. Мне надо подавать и играть розыгрыш. Я подаю, мне кажется, что дело сделано, он далеко от мяча, но всё равно как-то его достаёт и почти попадает. О боже, не попал. Это главное воспоминание», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал US Open – 2023, где также сразится с Джоковичем.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
16:54
-
16:41
-
16:06
-
15:59
-
14:40
-
14:31
-
13:46
-
13:37
-
13:07
-
12:48
-
12:38
-
12:26
-
12:09
-
12:05
-
11:24
-
11:18
-
11:11
-
10:58
-
10:47
-
10:44
-
10:31
-
10:27
-
10:25
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:53
-
09:47
-
09:43
-
09:38
-
09:36
-
09:33
-
09:30
Партнерский контент