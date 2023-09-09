Тренер Медведева: Даниил может быть жёстким, до победы над Алькарасом US Open был тяжёлым

Тренер Жиль Сервара, являющийся наставником третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, поделился впечатлениями от работы со спортсменом на US Open — 2023 после выхода своего подопечного в финал турнира.
«Да, это правда, что до этого (до победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале. — Прим. «Чемпионата») турнир было очень, очень тяжёлым. Каждый день во время тренировок на корте был действительно тяжёлым, потому что Даниил — такой игрок, и я думаю, что каждого игрока сложно тренировать. Все разные. Но Даниил может быть очень жёстким.
Поэтому, чтобы защитить себя, я должен быть очень, очень сильным, в том числе внутренне, чтобы видеть, что происходит на корте, что происходит в его голове, чтобы иметь хорошую реакцию, хорошие слова, чтобы, скажем, не трястись, когда в какой-то момент что-то действительно тяжело и когда он пытается на меня давить», — сказал Сервара на пресс-конференции.
Медведев в четырёх сетах обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3) в полуфинале US Open и в финале встретится с трёхкратным чемпионом турнира сербом Новаком Джоковичем.
- 9 сентября 2023
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