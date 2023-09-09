Тренер Медведева выделил факторы, позволившие Даниилу обыграть Алькараса

Тренер Жиль Сервара, являющийся наставником третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, ответил на вопрос, за счёт чего его подопечный смог обыграть первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале US Open — 2023.
«Думаю, его подготовка, стратегия в его голове, потому что Даниил, как и многие игроки, думает в первую очередь о стратегии. Это главное.
Вчера, когда мы говорили, мы много говорили о стратегии, но в то же время и обо мне, потому что мне нужно использовать стратегию. Ещё одна вещь, в которую я верю в спорте, — это энергия, которая у вас может быть, решимость, которая имеет огромное значение и в акценте вашей игры.
Итак, мы говорили и об этой части, и он попытался объединить всё, что мы обсудили, и, поскольку он потрясающий игрок, он сделал это сегодня идеально», — сказал Сервара на пресс-конференции.
Напомним, ранее в 2023 году Алькарас нанёс два поражения Медведеву: в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:3, 6:2) и в 1/2 финала Уимблдона (6:3, 6:3, 6:3).
- 9 сентября 2023
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