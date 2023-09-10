Опубликована сетка турнира в Сан-Диего, где сыграют Потапова, Кудерметова и Александрова

Стала известна сетка турнира в одиночном женском разряде WTA-500 в Сан-Диего (США). Турнир пройдёт с 11 по 16 сентября, в нём примут участие 28 теннисисток.

Россиянка Анастасия Потапова (27-я ракетка мира) в первом круге встретится с американкой Алисией Паркс (42-я ракетка мира). Победитель этой встречи во втором круге встретится сразу с первой сеянной турнира представительницей Туниса Онс Жабер, которая из-за посева сразу оказалась во втором круге.

Вероника Кудерметова (шестая сеянная на турнире) в первом круге встретится с представительницей США Софьей Кенин (101-я ракетка мира).

Екатерина Александрова, будучи восьмой сеянной на сореванованиях, на старте турнира сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.