«Большей драмы и быть не могло». Гауфф — о финале US Open с Соболенко

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о ходе финального матча US Open — 2023 с белоруской Ариной Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Кори.

«Большей драмы и быть не могло. Я пошла в туалет после первого сета, потому что очень нервничала. Помыла руки, плеснула воды на лицо и подумала — ладно, надо перезагрузиться и начать заново. На матч я шла как на любой другой, не слишком нервничала. Просто Арина показывала невероятный теннис, и я понимала, что это будет тяжёлый матч, по ходу которого придётся решать проблемы. Потому что она очень тяжёлый соперник.

Когда что-то изменилось? На этом «Ролан Гаррос». Я ощущала давление, что должна подтвердить прошлый финал, но не смогла этого сделать. И подумала, что надо перезагрузиться. Потом было тяжёлое поражение на Уимблдоне, потому что я хорошо играла до поражения.

Ничего в ментальности не менялось. Я чувствовала, что играю настолько хорошо, насколько сейчас могу. Она непростой соперник, постоянно приходится обороняться. Я старалась изо всех сил. Но когда я обвела Арину кроссом с бэкхенда и трибуны зашумели, то почувствовала, что вернусь домой с трофеем», — сказала Гауфф на пресс-конференции.