Кори Гауфф: люди говорили, что выше уже не прыгну. Знаю, кто несёт этот бред

Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф после победы на US Open – 2023 призналась, что отслеживала комментарии хейтеров в социальных сетях.

«Что бы сказала себе маленькой? У этой маленькой девочки была мечта, но я не знаю, верила ли она в неё до конца. В детстве много о чём мечтаешь, а с возрастом они могут рассеяться. Я сказала бы – не теряй эту мечту. Если честно, мне кажется, за всё это время я немного растеряла стремление к мечте. Сказала бы ей так не делать, продолжать веселиться, пахать и верить в мечту, не дай ей ослабнуть из-за скептиков.

Когда мечта немного потухла? После поражения на Уимблдоне. Люди говорили, что я достигла пика и выше не прыгну. Что это всё был хайп, я видела комментарии. Люди думают, что я не вижу, но я знаю о теннисном «твиттере». Знаю все ваши юзернеймы, знаю, кто несёт бред. Не терпится уже открыть «твиттер».

После этого я думала, что у меня впереди много работы. После Вашингтона я снова ощутила эту веру, но не до конца, потому что WTA-500 и «Большой шлем» — это разные уровни. Так что эта победа многое значит. Хотелось бы отдать этот трофей себе в прошлом, чтобы она понимала, что все эти слёзы – ради этого момента», — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.