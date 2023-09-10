Кафельников: Джокович — фаворит финала US Open, но хочется победы Медведева

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева и сербского теннисиста Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США — 2023.

«У меня такие ожидания от финала US Open, как и у всех. Хочется, чтобы Медведев победил. Я не смотрел ни одного матча Дани на этом турнире. Попробую посмотреть сегодня финал. В полуфинале Медведев сыграл сильнее Алькараса, выдал блестящий матч. Он заслуженно победил испанца и прошёл дальше. Но Джокович — явный фаворит финала US Open. Это просто очевидно, по-другому быть не может», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.