Медведев в шаге от того, чтобы стать лучшим российским теннисистом в истории

Объясняем, почему Даниил превзойдёт Евгения Кафельникова и Марата Сафина, если победит Джоковича в финале US Open.

Сразу скажем: речь идёт об одиночном разряде, без учёта командных достижений и именно о теннисистах-мужчинах. К достижениям пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой Медведев если и подберётся, то не в ближайшее время. А вот потягаться с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным он в состоянии уже сейчас.

Почему именно эти трое претендуют на статус величайшего теннисиста-россиянина? Очень просто: ведь только они брали титулы на турнирах «Большого шлема». При этом у Кафельникова и Сафина по два трофея на мэйджорах: Евгений выиграл «Ролан Гаррос» — 1996 и Australian Open — 1999, а Марат — US Open 2000 года и Australian Open — 2005. У Медведева же пока всего один титул соответствующей категории, а именно US Open — 2021. То есть сейчас он им уступает. А вот если обыграет Новака Джоковича в финале нынешнего US Open — обойдёт и Кафельникова, и Сафина. Пусть и по дополнительным показателям.

Даниил Медведев с трофеем за победу на Итоговом турнире 2020 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Теперь переходим к «Мастерсам». Медведев шесть раз выигрывал «тысячники», и по этому показателю ему конкуренцию может составить лишь Сафин, у которого на один титул меньше. Кафельников же пять раз доходил до решающего матча, но всякий раз проигрывал.

Все представители российской «Большой тройки» успели побывать на первой строчке в рейтинге ATP. Но если Кафельников был первой ракеткой мира на протяжении шести недель, а Сафин возглавлял мировую классификацию девять недель, то Медведев уже успел полидировать 16 недель. Как видим, и здесь превосходство на стороне Даниила.

Наконец, по заработанным призовым Медведев уверенно входит в десятку лучших теннисистов в истории. Если точнее, Даниил идёт на восьмом месте. Перед US Open его официальный карьерный заработок составлял $ 32 512 216. После турнира это число увеличится либо на $ 1,5 млн, либо на $ 3 млн — в зависимости от исхода финального матча. Кафельников, заработавший $ 23 883 797, располагается на 18-й строчке, Сафин с $ 14 373 291 идёт 47-м. Хотя, конечно, тут стоит сделать скидку на то, что 20–25 лет назад, когда Евгений и Марат пребывали на пике карьеры, призовые в туре были куда меньше.

А ещё Медведеву принадлежит совершенно уникальный рекорд, который, кроме него, не покорялся не только россиянам — вообще никому! На том самом Итоговом турнире 2020 года Даниил обыграл первых трёх номеров рейтинга ATP — тогда это были Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Больше никто и никогда не демонстрировал ничего подобного на Итоговом. За это пресс-служба ATP окрестила тогда Медведева «убийцей гигантов». Если же вести речь обо всех турнирах, то подобным достижением могут похвастаться только Борис Беккер, тот же Джокович и Давид Налбандян.