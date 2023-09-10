Патрик Макинрой: празднование Джоковича — это его способ поставить Шелтона на место

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высказался о праздновании сербского теннисиста Новака Джоковича после победа над американцем Беном Шелтоном в полуфинале US Open.
Напомним, Джокович повторил празднование Шелтона, который на домашнем турнире отмечал успех в большинстве своих матчей жестом, демонстрирующим звонок по телефону.
«Многие говорят о концовке этого матча. Я должен отметить, что мне нравится отношение Шелтона. Нравится, что он привносит в игру, его энтузиазм. Но мне нравится и жест Джоковича. Я считаю, что это очень забавно. Думаю, что это его способ поставить Шелтона на место. Тем самым Новак как бы сказал: «Добро пожаловать в большую игру». Потому что, давайте будем честны, у Шелтона не было шансов выиграть этот матч.
И в сдержанном рукопожатии между соперниками нет ничего плохого. Это то, что нужно теннису. Это то, что людям нравится видеть. Оба игрока проделали отличную работу», — приводит слова Макинроя Sportskeeda.
- 10 сентября 2023
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