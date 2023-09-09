Шелтон — о праздновании Джоковича: подражание — самая искренняя форма лести

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал празднование серба Новака Джоковича после матч 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2023.
Напомним, Джокович одержал победу и повторил празднование Шелтона, который на домашнем турнире отмечал успех в большинстве своих матчей жестом, демонстрирующим звонок по телефону.
«Мне не нравится, когда люди в соцсетях начинают мне указывать, как я могу праздновать, а как нет. Думаю, если ты выигрываешь матч, ты заслуживаешь делать всё, что хочешь. Празднование Новака? Я всегда знал, что подражание — это самая искренняя форма лести. Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США Джокович встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
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