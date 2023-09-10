Президенты Байден, Обама и Клинтон поздравили Гауфф с титулом на US Open

Американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая победительницей открытого чемпионата США по теннису, получила поздравления от действующего президента страны Джо Байдена, а также от экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.
После завершения финального матча турнира в женском разряде, поздравления в адрес Гауфф стали поступать стремительно. «Мы очень гордимся вами на площадке и за ее пределами — и мы знаем, что лучшее еще впереди», — написал в соцсети Барак Обама. Билл Клинтон в свою очередь отметил, что будущее американского тенниса выглядит светлым. Также Гауфф и её родители получили поздравление по телефону от президента США Байдена, находящегося на саммите G20 в Нью-Дели.
Напомним, Кори Гауфф в финале US Open обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
- 10 сентября 2023
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