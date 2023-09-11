Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа 17 минут. За это время Джокович сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Медведева шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.
Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса. Джокович, в свою очередь, на стадии полуфинала обыграл американца Бена Шелтона.
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