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Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
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Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 17 минут. За это время Джокович сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Медведева шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса. Джокович, в свою очередь, на стадии полуфинала обыграл американца Бена Шелтона.

US Open (м). Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 23:20 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 5 3
6 		7 7 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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