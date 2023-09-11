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Соболенко возглавила рейтинг WTA

Соболенко возглавила рейтинг WTA
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Сегодня, 11 сентября, был опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Его возглавила белоруска Арина Соболенко, ставшая финалисткой Открытого чемпионата США. Белорусская теннисистка сместила с первой позиции Игу Свёнтек из Польши. Победительница US Open в женском разряде американка Кори Гауфф поднялась с шестой позиции на третью.

Мировой рейтинг 52 недель WTA

1 (+1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9266 очков.
2 (-1). Ига Свёнтек (Польша) — 8195.
3 (+3). Кори Гауфф (США) — 6165.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5790.
5 (-2). Джессика Пегула (США) — 5755.
6 (+3). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830.
7 (-2). Онс Жабер (Тунис) — 3771.
8 (+2). Каролина Мухова (Чехия) — 3765.
9 (-1). Мария Саккари (Греция) — 3525.
10 (-3). Каролин Гарсия (Франция) — 3050…

12 (+2). Дарья Касаткина (Россия) — 2790...
17 (-2). Людмила Самсонова (Россия) — 2415.
18 (-2). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250.
19 (+1). Екатерина Александрова (Россия) — 2250...
27. Анастасия Потапова (Россия) — 1615...
38. Анна Блинкова (Россия) — 1263...
57 (+6). Мирра Андреева (Россия) — 979.

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