«Спасибо, Нью-Йорк». Даниил Медведев опубликовал пост о своём выступлении на US Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении на Открытом чемпионате США – 2023.
«Спасибо, Нью-Йорк», — подписал фото Медведев, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Напомним, на US Open — 2023 Медведев (3) дошёл до финала, по пути обыграв чемпиона 2022 года испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сербу со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
Медведев продолжит занимать третью строчку рейтинга ATP, его отставание от второго места – 1255 очков. При этом сам он превосходит четвёртую ракетку мира датчанина Хольгера Руне более чем на 2,5 тысячи очков.
- 11 сентября 2023
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