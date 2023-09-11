Мама Маррея раскритиковала публикацию кадров, на которых Соболенко разбивает ракетку

Джуди Маррей, мама и первый тренер трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британского теннисиста Энди Маррея, выразила недовольство тем, что организаторы US Open – 2023 позволили телевидению показать кадры, на которых белоруска Арина Соболенко разбивает ракетку в подтрибунном помещении после поражения в финале US Open – 2023 от американки Кори Гауфф и выбрасывает её в мусорный бак.

«Эти кадры вообще не стоило публиковать. Личный момент в пустой подтрибунке (подтрибунном помещении) после разочарования от поражения в финале турнира «Большого шлема», – написала Джуди в своих социальных сетях.

Напомним, титульная встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Гауфф. На церемонии награждения Соболенко не могла сдержать слёз и с трудом отвечала на вопросы.