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Александр Зверев снялся с Кубка Дэвиса — 2023 из-за травмы

Александр Зверев снялся с Кубка Дэвиса — 2023 из-за травмы
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев снялся с первого этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023, который для его национальной команды пройдёт в Мостаре (Босния и Герцеговина) 16 и 17 сентября. Причиной тому стала травмы мышц бедра, которую он получил в четвертьфинале US Open – 2023.

«Конечно, потеря Александра ударит по нам, к тому же в последние недели он окончательно вернул свой прежний теннис. Нам бы хотелось, чтобы он присутствовал на матчах, но я убеждён, что мы достаточно сильны, чтобы обыграть Боснию и Герцеговину без него», — приводит слова капитана сборной Михаэля Кольманна Eurosport.de.

В составе немецкой сборной Зверева заменит Максимильян Мартерер. Помимо него, за Германию сыграют Даниэль Альтмайер, Янник Ханфман, Тим Пюц и Кевин Кравиц.

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