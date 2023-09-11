Александр Зверев снялся с Кубка Дэвиса — 2023 из-за травмы

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев снялся с первого этапа финального турнира Кубка Дэвиса – 2023, который для его национальной команды пройдёт в Мостаре (Босния и Герцеговина) 16 и 17 сентября. Причиной тому стала травмы мышц бедра, которую он получил в четвертьфинале US Open – 2023.
«Конечно, потеря Александра ударит по нам, к тому же в последние недели он окончательно вернул свой прежний теннис. Нам бы хотелось, чтобы он присутствовал на матчах, но я убеждён, что мы достаточно сильны, чтобы обыграть Боснию и Герцеговину без него», — приводит слова капитана сборной Михаэля Кольманна Eurosport.de.
В составе немецкой сборной Зверева заменит Максимильян Мартерер. Помимо него, за Германию сыграют Даниэль Альтмайер, Янник Ханфман, Тим Пюц и Кевин Кравиц.
- 11 сентября 2023
-
19:43
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:43
-
18:18
-
17:45
-
16:32
-
16:25
-
16:00
-
15:29
-
15:06
-
14:29
-
13:40
-
12:54
-
12:47
-
12:17
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:30
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:55