$ 250 за победу на US Open. Как легендарный Артур Эш боролся с неравенством

Незадолго до смерти великий американский теннисист Артур Эш дал интервью USA Today, в котором на вопрос о том, есть ли в жизни справедливость, ответил так. «Во всём мире 50 млн детей начинают играть в теннис, 5 млн осваивают технику игры, 500 тыс. изучают профессиональный теннис. 50 ​​тыс. выступают в профессиональных турнирах, 5 тыс. дорастают до участия на турнире «Большого шлема», ста выпадает честь сыграть на Уимблдоне, четырём – в полуфинале, двум – в финале. Когда я держал трофей победителя на Центральном корте, я не спрашивал бога: «Почему я?» Поэтому сегодня, когда мне всего 49 лет и я страдаю от боли, я не должен спрашивать бога «Почему я?» – философствовал Эш.

Темнокожий американец не жаловался на судьбу ни когда остался в семь лет без матери, умершей из-за осложнений после беременности, ни во время запрета играть на теннисном корте для белых, ни после отказа руководства US Open заплатить ему полную сумму призовых за победу на турнире в 1968 году. Первый и пока что единственный темнокожий триумфатор американского мэйджора остался без призовых в размере $ 14 тыс., потому что заявился на турнир как любитель. 25-летний Артур тогда служил в армии США и получил лишь $ 250 суточных.

Справляться с жизненными потрясениями чемпиону помогал совет, данный отцом: как бы ни было трудно, знай – где-то есть человек, которому сейчас в 100 раз тяжелее. Поэтому, за какое бы дело Эш ни брался, он всегда выкладывался на 1000%.

Рано потерял маму, болезненно реагировал на запрет заниматься на кортах для белых

Чтобы прокормить семью и двоих детей, папа Артура трудился на трёх работах: разнорабочим на заводе, ночным сторожем, а по выходным разгружал вагоны с углём. Однако денег всё равно не хватало. Эшу очень нравился американский футбол, но будущий чемпион рос таким болезненным и хилым, что ему запрещали им заниматься из-за опасений повредить хрупкие кости. Тогда парнишка переключился на теннис и первый год играл самодельной ракеткой, которую для него смастерил дедушка.

Эш даёт мастер-класс детям в Вашингтоне Фото: Getty Images

Артура манил городской парк его родного Ричмонда – элегантно одетые люди играли в теннис, но все они имели белый цвет кожи, и Эш не мог даже мечтать, чтобы сыграть на идеально ровном покрытии. Доступ темнокожим был запрещён – мальчик жил в Вирджинии, одном из самых сегрегированных штатов, последней горячей точке Гражданской войны в США. Поэтому парнишке приходилось тренироваться на убогой площадке с проплешинами, но зато в очень душевной атмосфере. Талант Эша, которого сверстники прозвали Тень (за исключительную худобу) рассмотрел инструктор по теннису Рон Чарити и помог к 12 годам выиграть чемпионат школы. В 17 Артур уже был сильнейшим юниором США – в финале он обыграл белокожего соперника, который весь матч его оскорблял, а судья словно не замечал.

«Он пытался испугать, угрожал. Но для меня страх – не повод зайти в тупик. Это лишь стимул выступить и нанести удар», – держал себя в руках Эш. В 20 лет Артур стал первым темнокожим теннисистом, получившим вызов в сборную США, и продолжил стремительно прогрессировать. Пластичный и невероятно быстрый афроамериканец особенно прибавил после того, как начал тренироваться со своим кумиром Панчо Гонсалесом. Двукратный победитель «Шлемов» помог Артуру улучшить игру у сетки и окончательно определиться со стилем – если в ранние годы Эш предпочитал игру с задней линии, то благодаря Панчо остановился на «сёрв-энд-воллей». И достиг в игре у сетки невероятно высокого уровня.

Победа на US Open и Уимблдоне, учреждение ATP, борьба против расового неравенства

Благодаря теннису Артур получил стипендию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе на специальность «Управление бизнесом», а после окончания учёбы его на два года призвали в армию. Дослужившийся до звания лейтенанта Эш мог не выиграть Открытый чемпионат США в 1968 году, ведь в это время он должен был воевать во Вьетнаме. Зная, как много для Артура значит прогресс в теннисной карьере (он и так потерял два года в казармах), его младший брат Джонни проявил большое благородство. Он уже служил во Вьетнаме, но отправился вместо близкого человека в горячую точку во второй раз. Примечательно, что в 1968-м Эш выиграл как любительский чемпионат США, так и первый Открытый чемпионат США – во многом благодаря этим победам он превратился в звезду тенниса международного масштаба.

Артур после финала US Open c Томом Оккером, которому достались призовые в $ 14 тыс. Фото: Authenticated News/Getty Images

Во Вьетнаме Артур всё же побывал, и не раз. Вместе с другом Чарли Пасарелом он проводил выставочные матчи в Сайгоне, Дананге и других городах, чтобы поднять боевой дух солдат. В 1970-е Эш не только ярко зажигал на главных теннисных площадках планеты, но и боролся за права игроков. Руководители турниров часто обманывали теннисистов, недоплачивали, селили в дешёвых отелях, отказывались от выплат компенсаций в случае получения травмы в игре. «Настоящий героизм лишён драматизма. Это не стремление превзойти всех остальных любой ценой, а стремление служить другим любой ценой», – часто повторял Артур, который в 1972 году вместе с единомышленниками создал Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) для защиты интересов игроков. Бескомпромиссный и волевой Эш был избран президентом организации.

«Читая истории о том, как 12-летнему Артуру не разрешали играть, я думала: «Вот это да! Благодаря тому, что он прошёл, и тому, что он сделал, у меня есть гораздо больше возможностей, чем у людей моей расы несколько десятилетий назад», – восхищалась соотечественником темнокожая многократная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс. Свой второй «Шлем» Эш завоевал в 1970-м в Австралии, а пять лет спустя осуществил главную мечту жизни. Победив в решающем матче на лондонских кортах Джимми Коннорса (старший на 10 лет Артур считался явным андердогом), он стал чемпионом Уимблдона – первым и единственным темнокожим игроком, выигравшим самый престижный турнир на траве.

Эш на встрече с Нельсоном Манделой, который возглавлял борьбу за отмену режима апартеида в ЮАР Фото: CNN Films

Во многом благодаря громким победам Эша темнокожие люди в США стали получать всё больше и больше прав, но борьба теннисиста не ограничивалась его родиной. В 1974-м Артур протестовал у посольства ЮАР в Вашингтоне против режима апартеида, за что был арестован и несколько дней провёл в полицейском участке. Это произошло по причине недопуска темнокожих игроков на турниры в ЮАР. После окончания карьеры Эш выпустил книгу «Трудный путь к славе» о проблемах чёрного спортсмена в обществе.

Заразился ВИЧ во время переливания крови при операции на сердце

В конце 1970-х Эш играл не так часто из-за хронических травм, но периодически блистал – на Итоговом турнире – 1978 он дошёл до финала, в котором уступил Джону Макинрою. Планам Артура и дальше продолжать карьеру помешал инфаркт осенью 1979-го – через месяц теннисист перенёс операцию на сердце. Оказалось, что проблемы подобного рода имели большинство его родственников. Эш прекратил активные выступления, но теннис не оставил: в статусе капитана сборной США легенда привёл команду к победе в двух розыгрышах Кубка Дэвиса (1981, 1982).

Своей главной миссией Артур избрал просветительскую деятельность в отношении расового неравенства. Он писал книги, читал лекции в университетах и много работал на телевидении. Его активная позиция не нравилась властям – в 1985-м теннисист вновь провёл ночь в полицейском участке, на этот раз он выступил против политики президента Буша в отношении гаитянских беженцев, заражённых ВИЧ/СПИДом. Совсем скоро выяснилось, что эта проблема гораздо ближе Эшу, чем могло показаться – во время одной из двух операций на сердце ему сделали переливание крови, и теннисист заразился ВИЧ.

Статуя «Душа в полёте», олицетворяющая жизнь и достижения Артура Эша, установлена перед главным входом на Стадион Эша Фото: Tim Clayton/Getty Images

Артур организовал кампанию по информированию общественности о болезни и создал фонд борьбы со СПИДом. Великого теннисиста, активиста и общественного деятеля не стало 6 февраля 1993 года – он умер из-за осложнений после пневмонии. Президент США Билл Клинтон посмертно удостоил Эша высшей гражданской награды Штатов – Президентской медали Свободы.

За свою короткую, но очень насыщенную жизнь Эш внёс огромный и многогранный вклад в развитие общества: стал легендой тенниса, учредил ассоциацию профессиональных игроков для защиты их прав, помог победить сегрегацию в Штатах и изменил отношение к людям с неизлечимой болезнью. В Ричмонде ему установили огромный памятник в том самом парке, где когда-то таланту запрещали играть, а в Нью-Йорке имя Эша носит главный стадион US Open стоимостью $ 254 млн.