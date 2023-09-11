Видео: Евгений Кафельников тренирует своего племянника на теннисном корте
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников опубликовал в социальных сетях видео, на котором тренируется вместе со своим племянником и полной тёзкой Евгением Кафельниковым.
Кафельников-младший живёт и тренируется в Сочи, входит в сборные команды юниоров России и Краснодарского края по теннису. Причём 13-летний Евгений, как и титулованный родственник, успешно играет и в одиночном разряде, и в парном. К примеру, в начале лета, в июне Кафельников выиграл первый в карьере турнир Tennis Europe в возрастной категории U14, который прошёл в Тбилиси (как в одиночке, так и в паре).
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