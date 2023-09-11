Индийское СМИ ошибочно упомянуло Дмитрия Медведева в посте о финале US Open. Он ответил
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Газета Times of India, рассказывая в своих социальных сетях о финале мужского US Open – 2023, допустила курьёзную ошибку. Вместо чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева в качества соперника серба Новака Джоковича журналисты издания прописали зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
«Увы, но я не играл против Новака Джоковича», — иронично отреагировал на отметку Дмитрий Медведев.
Напомним, на US Open — 2023 Даниил Медведев (3) дошёл до финала, по пути обыграв чемпиона 2022 года испанца Карлоса Алькараса (1). В финале же Даниилу не удалось одолеть на тот момент 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (2). Россиянин проиграл титулованному сербу со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
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