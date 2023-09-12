«Обожаю макароны!» Секреты питания от 19-летней чемпионки US Open Кори Гауфф

Кори Гауфф, восходящая звезда американского тенниса — да что там, уже взошедшая, — не была главным претендентом на победу на Открытом чемпионате США. Шансы бывшей первой ракетки мира Иги Свёнтек и Арины Соболенко, которая как раз сменила польку и стала новым лидером рейтинга WTA, оценивались предпочтительнее. Да и Елена Рыбакина должна была побороться за титул. Но все они по разным причинам потерпели поражение, и главный трофей достался 19-летней американке. И вполне заслуженно. В финале Гауфф одержала волевую победу над Соболенко.

Перед US Open Кори дала интересное интервью популярному женскому изданию Women’s Health. В нём она рассказала о своих пищевых предпочтениях. Но за две недели эта беседа нисколько не утратила актуальности — напротив, стало ещё интереснее: из чего же состоит завтрак чемпионов?

«Я не очень хорошо готовлю», — призналась Гауфф. И это, откровенно говоря, не очень удивляет. У топ-теннисистки такой напряжённый график, что на обучение поварскому искусству банально не хватает времени. Но Кори не сдаётся. Она только этим летом начала осваивать кулинарию не в потребительском, а в творческом смысле. И ей это нравится: «В будущем мне хотелось бы научиться этому».

Кори Гауфф во время победного US Open — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Так что же Гауфф ест на завтрак? В её случае первый приём пищи предполагает баланс белков и углеводов. «Вот сегодня я ела яйца, картофель, колбасу и фрукты. Обычно именно так выглядит мой завтрак».

Такая комбинация представляет собой проверенный метод для обеспечения длительного эффекта от тренировки. Энергию, необходимую для упражнений, обеспечивают углеводы, а белок нужен для того, чтобы мышцы получали необходимые аминокислоты. Так организм лучше восстанавливается, и человек становится крепче. Кроме того, белок замедляет скорость поглощения углеводов организмом и предотвращает резкий скачок уровня сахара в крови, а потом его падение.

А ещё Гауфф призналась, что если бы не была топ-спортсменкой, для которой карьера превыше всего, то каждый день ела бы… блины! Вместо этого она выбирает фрукты, чтобы удовлетворить тягу к сладкому.

Обед у Кори, по её словам, «всегда разный». Всё зависит от того, есть у неё матч в этот день или нет. Во время турниров теннисистка активно налегает на макаронные изделия. «Я просто обожаю макароны и считаю, что это прекрасный способ подкрепиться», — так объясняет Гауфф свой выбор. А в период, когда турниров нет, спортсменка предпочитает рис или фасоль в качестве гарнира, а также курицу и авокадо — это одна из любимых её намазок. На ужин же во время теннисного сезона Кори почти всегда употребляет белковую пищу: лосось, курицу. А в дополнение к этому — овощи. Красное мясо Гауфф не любит, но порой ест стейк.

При этом кое-что Кори в состоянии приготовить себе сама, несмотря на уже упоминавшийся небольшой опыт на кухне. И в этом ей помогает аэрофритюрница. «По-моему, это самая простая вещь на свете. И её довольно легко чистить», — говорит теннисистка. Недавно Гауфф попыталась приготовить себе брюссельскую капусту и лосось во фритюрнице. «И действительно получилось хорошо!» — радуется она.

Кори Гауфф на отдыхе в Испании в мае 2023 года Фото: Из личного архива Кори Гауфф

Ну и куда же без десертов? Гауфф не каждый день балует себя сладостями, но порой позволяет себе мороженое или пирожные. «Когда я завоевала титул в Цинциннати, я съела гамбургер. А после него — мороженое. Очень люблю мороженое. Но сейчас, наверное, всё-таки больше всего люблю пирожные», — призналась она.

Необходимо соблюдать и водный баланс. Кори пьёт особый напиток, который, по её словам, «предотвращает обезвоживание и восстанавливает жидкость, электролиты и цинк». Во время регулярного употребления этого напитка у спортсменки никогда не было проблем со спазмами или обезвоживанием. Но его она пьёт во время тренировок, а по ходу матчей — только воду.

Разумеется, значение имеет не только правильное питание, но и верный психологический настрой. «Я действительно верю в то, как я играю. Обычно перед турниром я нервничаю больше других. Но в данный момент чувствую себя очень уверенно.

Нет никаких особых секретов или чего-то такого, как многие могли бы подумать. Просто изменения в ментальности, настоящая вера в себя. То, что я смогла посмотреть на игру и в целом на жизнь другими глазами, сделало для меня игру на корте намного проще и понятнее», — заключила Гауфф.